Заблокированных на YouTube блогеров наградят новой российской премией

Администрация видеохостинга RuTube объявила о проведении Первой национальной премии "Феникс", предназначенной для тех отечественных блогеров, кого заблокировали на западных интернет-площадках.

Вручение премии, как сообщается в официальном Telegram-канале RuTube, пройдет в Москве в праздничный день 30-летия рунета, 7 апреля. На награду претендуют официальный представитель МИД Мария Захарова, блогеры Дмитрий Пучков и Артемий Лебедев, федеральные телеканалы.

По подсчетам организаторов, с начала боевых действий на Украине сервис YouTube заблокировал свыше 100 российских каналов без объяснения причин.

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