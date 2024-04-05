На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом

В Апатитах вечером 4 апреля неизвестный с ножом напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Чиновника ранили в живот. Это произошло возле дома культуры "Строитель", где глава региона проводил встречу с жителями.

Губернатора доставили в Апатитско-Кировской ЦГБ, сообщили в Оперативном штабе по Мурманской области. Операция заняла чуть более часа. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое. Чибис находится в реанимации. Сейчас здоровью чиновника ничего не угрожает.

"Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта", - приводит слова главврача Оперативный штаб Мурманской области.

Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства. Нападавший во время задержания был ранен сотрудниками Росгвардии из табельного оружия. По информации правоохранительных органов, злоумышленник ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью, сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование нападения.

Губернатор анонсировал встречу с жителями в Апатитах 2 апреля в своих социальных сетях. На мероприятии собралось более сотни человек. Чибис регулярно проводит подобные собрания в различных городах Кольского полуострова. Обычно их может посетить любой желающий.

Чибис возглавляет регион с 2019 года. До этого он был замминистра по ЖКХ. В сентябре 2024 года в Мурманской области должны пройти выборы губернатора.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру