В Петербурге отремонтируют фасады трех тысяч объектов во II квартале 2024 года

В Петербурге собираются ремонтировать фасады домов и благоустроить территории, об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Оперативная адресная программа производства работ на II квартал 2024 года, в которую вошло больше 3 тысяч объектов, утверждена Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ). Ведомство отмечает, что количество планируемых работ выросло на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Многие из объектов – памятники истории, культуры и архитектуры. Например, в список вошли Смольный собор, здание Главного штаба, Дом Баженова на улице Марата и так далее.

Также ГАТИ займется благоустройством территорий и созданием комфортной городской среды.Например, облагородят пляжи "Ласковый" и "Дюны" на берегу Финского залива.

Кроме этого, запланировано 793 работы на инженерных сетях – это и ремонт текущих коммуникаций, и укладка новых во всех районах города.

Фото: ЗАКС.Ру