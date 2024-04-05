Минцифры опровергло слухи о массовом отъезде айтишников

Сведения о новой волне эмиграции из России IT-специалистов не соответствуют действительности, сообщает 5 апреля пресс-служба Минцифры. Более того, располагаемая ведомством статистика показывает противоположную тенденцию.

По данным министерства, из тех айтишников, кто покинул страну в первый год спецоперации, вернулось уже две трети. В 2023 году их число внутри страны существенно не сокращалось.

В свою очередь, Росстат зафиксировал, что за прошлый год число специалистов в этой отрасли выросло на 13%, достигнув 857 тысяч человек. Примечательно, что ровно на такой же процент в среднем за прошлый год выросла их зарплата.

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