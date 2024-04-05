В Ленобласти готовятся к рекордному улову корюшки

Администрация Ленинградской области через свою пресс-службу анонсировала скорое наступление сезона корюшки. К нему, помимо рыбаков, делают приготовления сотрудники Рыбоохраны. В регионе рассчитывают, что популярная на Северо-Западе рыба "пойдет" в Новой Ладоге к третьей декаде апреля.

Промышленным ловом будут заниматься 15 предприятий, рассказал зампред администрации Олег Малащенко. В регионе планируют побить прошлогодний рекорд улова, когда рыбаки поймали 1225 тонн корюшки.

Тем временем температура воздуха в отдельных районах Ленобласти по ночам опускается до -14 градусов.

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