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Новости 13:45

В Петербурге по делу о госизмене начали судить физика Куранова

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о госизмене начали судить физика Куранова

Городской суд Петербурга 5 апреля проводит первое заседание по делу о госизмене, возбужденное против профессора Политеха Александра Куранова. До своего ареста в 2021 году ученый возглавлял "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем". Время под следствием он провел в столичном "Лефортово".

Дело по статье 275 УК единолично рассматривается судьей Вадимом Шидловским. Как и все подобные дела, его материалы засекречены, а заседания проходят в закрытом режиме.

Доктор технических наук Александр Куранов родился в Ленинграде в 1948 году.

Фото: ЗАКС.Ру


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