Выходные в Петербурге обещают быть по-весеннему теплыми

В выходные в Петербурге погода улучшится и станет по-настоящему весенней, об этом 5 апреля написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Как рассказал Колесов, в пятницу, 5 апреля, пройдет возможно последний в ближайшее время снегопад, а уже в субботу, 6 апреля, температура начнет становиться весенней. Воздух прогреется до +4…+6 градусов, также может пойти небольшой дождь.

В воскресенье, 7 апреля, температура повысится до +10 градусов, а в понедельник, 8 апреля, может быть уже +13 градусов.

Также синоптик отметил, что снег 6 апреля точно не растает, однако 7 апреля уже на улицах появится вместо снега вода.

Фото: ЗАКС.Ру