"Пощекотавшей" монумент "Родина-мать" присудили принудительные работы

Волгоградский областной суд вынес приговор блогеру Алене Агафоновой, которая попала в уголовное дело из-за видеоролика, выложенного в социальную сеть. На короткой записи Агафонова стоит напротив монумента "Родина-мать" и делает вид, будто бы "щекочет" изваяние пальцем. Дело завели по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). Прокуратура истолковала поведение 23-летней жительницы Поволжья как "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия". Ее задержали в феврале в аэропорту по возвращении из Шри-Ланки.

Как сообщает РИА "Новости", девушке назначили 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Ей также на два года запретили администрировать страницы в интернете.

В ходе процесса Агафонова попросила прощения у соотечественников и призналась, что не хотела надругаться над памятником.

До вступления приговора в силу блогеру сменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Фото: ЗАКС.Ру