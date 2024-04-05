В ЗакСе одобрили инициативу о региональных "скидках" на административные штрафы

Члены комиссии петербургского комитета по законодательству одобрили проект федерального закона, дающий регионам право снижать административные штрафы по усмотрению местных судей и чиновников. "Скидки" до 50% могут быть применены только при добровольной уплате штрафов, которая должна быть совершена не позднее 20 дней после вынесения постановления.

Аналогичная норма в федеральном законодательстве распространяется только на некоторые правонарушения.

Один из соавторов петербургского законопроекта, единоросс Всеволод Беликов пояснил, что к его написанию депутатов подтолкнула невысокая собираемость штрафов за нарушение правил платной парковки. Эта проблема, по его информации, характерна для многих регионов, где такая парковка организована.

"По своей правовой природе данные правонарушения схожи с нарушениями Правил дорожного движения. Но если быструю оплату штрафа за нарушение ПДД федеральный законодатель стимулирует скидкой, и люди платят, то в случае с платной парковкой у регионов такой возможности нет", - приводит довод Беликова пресс-служба Мариинского дворца.

Ранее инициативу поддержал Совет законодателей РФ.

Фото: ЗАКС.Ру