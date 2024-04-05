Комтранс внял жалобам на "пробочный" автобус до ЖК "Юнтолово"

Петербуржцы, проживающие в ЖК "Юнтолово" (западная часть Приморского района), пожаловались спикеру ЗакСа Александру Бельскому на нехватку автобусов маршрута №112. Маршрут соединяет их удаленный микрорайон со станцией метро "Беговая".

Разобравшись в проблеме, депутат констатировал, что проблемы связаны главным образом с железнодорожным переездом в Ольгино, который провоцирует заторы.

В комтрансе уточнили, что о критической нехватке автобусов на линии пока говорить не приходится: при максимальной вместимости в 70 пассажиров средняя заполняемость одной машины составляет 51 пассажир.

В своем Telegram-канале Бельский рассказал, что комитет поручил "Организатору перевозок" взять ситуацию с маршрутом №112 на контроль и при необходимости принимать меры.

Фото: ЗАКС.Ру