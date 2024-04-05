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Новости 18:15

Замминистра здравоохранения России встретился с вице-губернатором Петербурга Эргашевым

фото ЗакС политика Замминистра здравоохранения России встретился с вице-губернатором Петербурга Эргашевым

В Петербург прибыл заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий, об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Плутницкий встретился с вице-губернатором Петербурга Олегом Эргашевым. Они обсудили вопросы организации медицинской помощи населению города, развития отрасли амбулаторного лечения и так далее.

Также Эргашев напомнил, что Петербург активно помогает жителям города Мариуполь в сфере здравоохранения на основании подписанного соглашения о побратимских связях между администрациями городов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Эргашев Олег Николаевич




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