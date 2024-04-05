В Петербурге прекратил свое существование производитель грузовиков Scania

Петербургское предприятие "Трак Продакшн Рус", до начала спецоперации выпускавшее грузовики Scania и MAN, перестало существовать. На ликвидацию юрлица обратил внимание "Деловой Петербург". Основанная восемь лет назад компания была главным активом, выпускавшим грузовые автомобили обоих марок в России.

Простой завода ООО "Трак Продакшн Рус" начался в марте 2022 года, когда западные санкции заблокировали поставки комплектующих для тягачей. Руководство фирмы рассчитывало, что проблема решится за полгода, но санкции только ужесточались.

"Завод не работает", - подтвердили журналистам чиновники из комитета по промышленной политике.

Юрлицо ликвидировал бизнесмен Станислав Ковалев, ставший гендиректором ООО уже в период простоя предприятия.

фото: pixabay