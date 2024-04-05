В ЗакСе подготовили поправки к законам о выборах всех уровней

Депутаты Законодательного собрания Денис Четырбок и Всеволод Беликов (оба из "Единой России") подготовили законопроект, который подразумевает внесение изменение во все городские нормы, связанные с выборами. Текст законопроекта на 28 страницах появился на сайте парламента. Инициатива затронет выборы губернатора, депутатов ЗакСа, муниципальных образований, а также вопросы проведения референдума.

- Основные блоки касаются порядка проведения выборов в период повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, военного положения. В те статьи, которые в соответствии с федеральным изменялись: мы еще изменения не внесли пока. Вот сейчас вносим, - рассказал Четырбок ЗАКС.Ру.

Также ряд нововведений связан с осуществлением гласности деятельности избирательных комиссий и полномочий территориальных избирательных комиссий в части проведения местных референдумов, за которые ранее отвечали ныне упраздненные ИКМО.

Предполагается, что изменения вступят в силу по истечении 10 дней с момента принятия закона.

Напомним, в сентябре в Петербурге пройдут выборы губернатора, выборы муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по одному из округов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС,Ру