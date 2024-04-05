По делу о фейках про армию арестовали сотрудника Курчатовского института

В Петербурге возбудили новое дело о распространении в интернете фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). В его рамках Октябрьский районный суд 5 апреля поместил под стражу Дмитрия Богмута, передает объединенная пресс-служба городских судов. Мужчина со вчерашнего дня имеет статус обвиняемого. Мера пресечения действует до 3 июня. Фигурант просил у суда запрет определенных действий.

По официальной версии, в первой половине прошлого года Богмут совершил преступные действия в Гатчине, находясь в одном из помещений Курчатовского института ядерной физики. Он выложил в интернет видео и тексты, которые, по мнению следствия, представляли собой заведомо недостоверную информацию о событиях в украинском Павлодаре.

На одном из сайтов, относящихся к Курчатовскому институту, Богмут обозначен как техник. Ему грозит до десяти лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру