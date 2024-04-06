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Новости 10:48

Бельский порассуждал о высоких традициях следственных органов МВД

фото ЗакС политика Бельский порассуждал о высоких традициях следственных органов МВД

Спикер петербургского парламента Александр Бельский обратил внимание на то, что 6 апреля отмечается профессиональный праздник сотрудников следственных органов МВД. В связи с этим законотворец выступил с заявлением в собственном Telegram-канале.

"Да, поколения специалистов меняются, но высокие традиции службы Закону и Отечеству остаются прежними", - написал депутат.

Ветераны следственных органов МВД, по мысли Бельского, успешно передают свои знания начинающим сотрудникам ведомства. От себя государственный деятель передал благодарность правоохранителям.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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