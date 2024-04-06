В Петербурге определились с графиком разводки мостов

В преддверии сезона навигации в Петербурге утвердили план разводки мостов, о чем сообщило ГБУ "Мостотрест".

По сравнению с прошлыми годами появилось единственное изменение. Коррективы внесли в правила пересечения Володарского моста. Сводиться в предстоящем сезоне он будет не в 5:45, а в 5:30 утра.

Остальные переправы будут сводиться и разводиться как раньше.

Навигационный сезон начнется 10 апреля и завершится 30 ноября. Исключение, как обычно, составляют мосты, протянутые через Большую Невку. Для них судоходный период продлится с 20 апреля по 15 ноября.

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