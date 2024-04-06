Прорыв дамбы в Оренбургской области привел к уголовному делу

Следственный комитет возбудил дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) из-за прорыва дамбы в городе Орске (Оренбургская область), передает ТАСС. В связи с этим же инцидентом расследуют дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК).

По последним данным, в городе затопило 4,2 тысячи домов, в которых проживает почти 11 тысяч жителей. К текущему моменту успели эвакуировать 4,2 тысячи человек, из них более тысячи - дети.

Уровень реки Урал вдвое превысил (9,6 м) максимально допустимую для дамбы отметку. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, подобные катаклизмы случаются раз в столетие.

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