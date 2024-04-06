Путин подписал закон, запрещающий педофилам находиться в местах для детей

Президент Владимир Путин подписал закон, который налагает ограничения на граждан, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Осужденным по "педофильским" статьям отныне запрещается посещать образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные организации, а также культурные учреждения, предназначенные для детей.

Закон не распространяется на тех лиц, которые выступают в качестве родителей, сопровождающих детей и представляющих их интересы.

фото: kremlin.ru