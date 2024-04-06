В Петербурге снизилось число хакерских атак на государственные сайты

Количество DDoS-атак на государственные ресурсы Петербурга снизилось по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Станислава Казарина. Речь идет о первом квартале года.

"Если в прошлом году их было шесть, то сейчас пять", - говорится в сообщении от пресс-службы Казарина.

При этом атаки стали более точечными и сложными, добавили в аппарате чиновника. Самый резкий рост хакерских атак наблюдался в феврале-марте 2022 года, когда РФ начала военную спецоперацию.

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