ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:00

В Петербурге снизилось число хакерских атак на государственные сайты

фото ЗакС политика В Петербурге снизилось число хакерских атак на государственные сайты

Количество DDoS-атак на государственные ресурсы Петербурга снизилось по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Станислава Казарина. Речь идет о первом квартале года.

"Если в прошлом году их было шесть, то сейчас пять", - говорится в сообщении от пресс-службы Казарина.

При этом атаки стали более точечными и сложными, добавили в аппарате чиновника. Самый резкий рост хакерских атак наблюдался в феврале-марте 2022 года, когда РФ начала военную спецоперацию.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама