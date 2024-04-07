Беглов отметил ораторские способности Матвиенко в день ее 75-летия

Петербург благодарен спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко "за годы стремительного развития" в бытность ее губернатором Петербурга, заявил действующий глава города Александр Беглов в своем поздравлении предшественницы с 75-летием. Он также не преминул отметить ее ораторский талант в контексте продолжающейся специальной военной операции.

"В вашем лице страна обрела выдающегося государственного деятеля, мудрого и принципиального руководителя, а наш президент — верного и надежного соратника. <...> В условиях специальной военной операции ваше меткое слово звучит на страх врагам Отечества и находит отклик в душе настоящих патриотов", — обратился Беглов к Матвиенко.

Градоначальник позитивно оценил работу главы Совфеда на занимаемом посту и заявил, что она "обеспечивает принятие важнейших решений Федеральным собранием". Он заявил, что Петербург благодарен Матвиенко за то, что она "по поручению главы государства <...> возродила славу и красоту Северной столицы", а также за социальные инициативы и за поддержку ветеранов и блокадников.

Также в день 75-летия Матвиенко стало известно о присуждении ей звания Героя Труда с формулировкой "за особые трудовые заслуги перед государством и народом". Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Матвиенко находилась во главе Петербурга с 2003 по 2011 год. После периода губернаторства она перешла в Совет Федерации.

Фото: ЗАКС.Ру