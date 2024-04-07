Прокуратура Москвы извинилась перед ученым за обвинение в причастности к убийствам

Гидролог Александр Цветков получил официальные извинения от прокуратуры Москвы за незаконное преследование по делу об убийствах 20-летней давности, рассказала 6 апреля член Совета по правам человека Ева Меркачева. Ученому пришлось провести под стражей почти год.

"Ввиду непричастности, вам приносятся официальные извинения от имени государства за моральный вред, связанный с необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в направленном Цветкову документе, копию которого Меркачева опубликовала в своем Telegram-канале.

Цветков был задержан в феврале 2023 года в Москве по подозрению в совершении серии из трех убийств на территории столицы и Подмосковья в 2002 году. Несмотря на наличие алиби и заявлений родственников и коллег о его невиновности, суд отправил его под арест. Как рассказывала Меркачева, обвинение строилось на показаниях задержанного за эти преступления и на данных фоторобота, составленного с использованием искусственного интеллекта.

Вопрос о судьбе Цветкова правозащитница поднимала на встрече президента Владимира Путина с членами СПЧ в декабре прошлого года. После этого ученому заменили арест на запрет определенных действий, а в феврале стало известно о прекращении его уголовного преследования.

Фото: ЗАКС.Ру