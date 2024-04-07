МЧС предупредило петербуржцев о ветре в понедельник

Сильный ветер ожидается в Петербурге в понедельник, 8 апреля, предупредили в региональном управлении МЧС. Согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать 17 м/с.

"По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 апреля в Санкт-Петербурге ожидается ветер порывами до 17 м/с", — гласит распространенное ведомством сообщение.

Петербуржцам рекомендовали убрать вещи с балконов и из дворов жилых зданий, закрыть окна и переставить машину в гараж или же хотя бы припарковать вдали от деревьев. На улице следует обходить рекламные щиты, деревья, линии электропередач и иные потенциально опасные при ветре объекты.

Ранее МЧС предупреждало о сильном ветре в воскресенье.

UPD: О сильном ветре петербуржцев также предупредили в Смольном. В период с 18:00 воскресенья по 04:00 понедельника в городе объявляется "желтый" режим угрозы, что означает потенциально опасную погоду.

Фото: ЗАКС.Ру