Полиция составила протокол на петербурженку за возложение гвоздик

Попытка возложить букет гвоздик на Марсовом поле обернулась задержанием для 51-летней жительницы Петербурга, сообщила 7 апреля "Фонтанка". На жительницу города составили протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

По предварительным данным, задержание петербурженки произошло в субботу днем. Она принесла к Вечному огню гвоздики, перевязанные ленточкой с пацифистским лозунгом. При этом горожанка не выкрикивала никаких призывов и не держала какие-либо плакаты.

Задержанную доставили в отдел полиции, где на нее составили административный протокол. По вмененной статье петербурженке грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру