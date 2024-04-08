Петербургская погода продолжает бить рекорды в апреле

В Петербурге погода бьет рекорды и продолжает удивлять перепадами температуры, об этом 8 апреля в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Ночь на 8 апреля стала самой теплой за весь ряд наблюдений и перекрыла рекорд 2008 года. Температура поднялась до +8,7 градуса. При этом днем тоже будет очень тепло – около +11…+13 градусов и без осадков. К середине недели будет еще теплее.

В среду, 10 апреля, синоптик обещает настолько теплую погоду, что она может побить рекорд 1890 года с +16,7 градусами. Попытка его перекрыть была в 2017 году, но температуры немного не хватило.

Однако также Колесов добавил, что, скорее всего, потом погода вернется к нормальным значениям и будет около 8-10 градусов тепла.

Фото: ЗАКС.Ру