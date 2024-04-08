Кабмин утвердил постановление о льготах добровольцам Росгвардии

Добровольцы Росгвардии будут получать льготы и меры поддержки наравне с добровольцами Минобороны, сообщили 8 апреля в правительстве. Постановление об этом подписан премьер-министр Михаил Мишустин тремя днями ранее.

Согласно постановлению, росгвардейцам будут положены в том числе ежемесячные компенсации, включение проведенного в добровольческих формированиях времени в страховой стаж, снабжение вещевым имуществом и иные меры поддержки.

"Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей", — отметили в кабмине.

Ранее правительство утвердило правила выдачи удостоверений ветерана боевых действий добровольцам Росгвардии. Среди прочего, документ служит подтверждением права своего владельца на поручение различных льгот, включая льготы по налогу на имущество и компенсацию половины затрат на оплату ЖКУ.

Фото: ЗАКС.Ру