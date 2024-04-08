В Петербурге с апреля по май пройдет традиционная высадка деревьев и кустарников

В Петербурге с 11 апреля начнут традиционные высадки деревьев и кустарников с местными жителями, об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Высадки пройдут традиционно с апреля по май. В каждом районе Петербурга выберут объекты, на которых жителям предложат принять участие в озеленении.

Для таких совместных посадок определено 30 участков в парках, скверах и так далее. Планируется высадить более 500 деревьев и 1000 кустарников. Обычно это дуб, ель, береза, липа, сирень и другие привычные для петербургского климата растения.

Чтобы поучаствовать в высадке, петербуржцам нужно будет выбрать дату и объект, позвонить и записаться на озеленение.

Фото: ЗАКС.Ру