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Новости 13:16

Путин рекомендовал вернуть в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!"

фото ЗакС политика Путин рекомендовал вернуть в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!"

Президент России Владимир Путин рекомендовал вернуть в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!", об этом 8 апреля стало известно из информации на сайте Кремля.

Ранее конкурс "А ну-ка, девушки!" проводили в 70-80-х годах прошлого века. На нем женщины боролись за звание лучшей в своей отрасли.

О том, как идет работа над корпоративным конкурсом, нужно будет доложить до 1 ноября 2024 года. Ответственными за его проведение будут главы регионов.

Также отмечается, что опыт проведения конкурса можно перенять у тех, у кого он уже идет, например, у "Уралвагонзавода". Идею о возвращении конкурса Путин поддержал еще в феврале 2024 года. Тогда к нему обратилась девушка, работающая на предприятии, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru


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