"Мостотрест" очищает мосты Петербурга в рамках месячника по благоустройству

СПб ГБУ "Мостотрест" участвует в месячнике по благоустройству и выполняет водную очистку городских переправ и других сооружений, об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты "Мостотреста" начали с уборки Кантемировского и Дворцового мостов, а также с подземного перехода у Балтийского вокзала. Как отметили в предприятии, масштабная уборка проводится каждый год весной.

На данный момент, в ведении "Мостотреста" находятся 832 сооружения, из которых 450 – это мосты, а остальное – путепроводы, тоннели, набережные и так далее.

Также в предприятии отметили, что уборка проводится без использования каких-либо специальных средств, а только с помощью чистой воды под давлением.

Фото: unsplash.com