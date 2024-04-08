Неустойчивая погода не помешала петербургским дорожникам продолжать уборку улиц

В Петербурге дорожники продолжают свою работу по очистке улиц даже в неустойчивую погоду, об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Не так давно в городе несколько раз выпадал снег, а температура опускалась до -6 градусов. За этот период сотрудники комитета по благоустройству Петербурга вывезли 5 тысяч кубометров снега.

Задержка из-за перепад в погоде сильно не скажется на работе дорожников. Они начали работы по влажной уборке улиц еще за несколько недель до месячника по благоустройству.

Сейчас проводятся работы по уборке ограждений, площадок, газонов, а также по покраске уличных диванов и скамеек.

На данный момент, в городе трудятся 666 единиц специальной техники и 921 работник ручного труда.

Фото: ЗАКС.Ру