Суд взыскал с автомобилиста компенсацию за ДТП с велосипедом в Песочном

Кировский районный суд рассмотрел иск велосипедиста к автомобилисту о взыскании компенсации морального вреда за ДТП, произошедшее в Песочном летом позапрошлого года. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Владимир Полуэктов добивался от Александра Тельнова выплаты полумиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 84 тысяч рублей в счет оплаты услуг представителя.

Днем 14 августа 2022 года Тельнов ехал за рулем Toyota Land Cruiser, у дома № 40 по Ленинградской улице он совершил наезд на Полуэктова в зоне пешеходного перехода. Как указал пострадавший, результате происшествия его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Уголовное дело о нарушении ПДД (ч. 1 ст. 264 УК РФ) в отношении автомобилиста возбуждать не стали из-за отсутствия состава преступления.

Согласно записи с камеры наблюдения, Полуэктов выехал на велосипеде на пешеходный переход и без какой-либо остановки выехал на полосу движения Тельнова. "В данных дорожных условиях, при заданных исходных данных водитель автомобиля не располагал технической возможностью предотвратить ДТП путем торможения, так как имевшееся в его распоряжении расстояние было меньше расстояния, необходимого для остановки автомобиля", — отметили в судебной пресс-службе и добавили, что в действиях велосипедиста усмотрели несоответствия правилам дорожного движения.

Суд решил, что ущерб здоровью велосипедиста стал следствием, в том числе, его собственных действий. В пользу Полуэктова взыскали 150 тысяч рублей компенсации морального вреда и 30 тысяч рублей на оплату услуг представителя.

Фото: ЗАКС.Ру