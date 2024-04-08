Лазурный автобус сбил 20-летнюю девушку в Московском районе

В Московском районе Петербурга девушку, которая шла рядом с пешеходным переходом на зеленый, сбил автобус, об этом 8 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Происшествие случилось на пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта около девяти часов утра в понедельник, 8 апреля.

Пешеходы переходили дорогу на зеленый свет светофора, в том числе и девушка, однако она отступила от пешеходного перехода и шла рядом с ним, а не по нему. По итогу, ее сбил автобус, который совершал поворот.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, пострадавшей 20 лет. Она не получила тяжелых травм, однако врачи выясняют, нет ли у нее сотрясения мозга.

Фото: ЗАКС.Ру