Хинштейн: Изображение флага станет обязательным на госномерах

Изображение государственного флага России станет обязательным элементом автомобильных номеров, сообщил 8 апреля в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"). Информацию об этом он почерпнул из ответа главы ГИБДД Михаила Черникова на свой запрос.

По утверждению депутата, ранее он получил обращение в соцсетях с предложением сделать триколор неотъемлемой частью госномеров. Вслед за этим он написал Черникову.

"Заявитель предлагает установить в обязательном порядке необходимость наличия изображения государственного флага Российской Федерации на государственном регистрационном знаке транспортных средств", — пересказал Хинштейн в начале марта суть идеи.

В ответ глава ГИБДД уведомил парламентария о том, что работа по внесению соответствующих изменений в ГОСТ уже ведется. Срок ее завершения установлен "до конца текущего года", гласит ответ.

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