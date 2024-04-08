ФСБ задержала жителя Дзержинска по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Нижегородской области подозреваемого в государственной измене, об этом 8 апреля пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подозреваемого задержали в городе Дзержинск. По данным службы безопасности, мужчина находился в контакте с иностранными спецслужбами, обеспечивая их данными о военной технике.

Также уточняется, что действия подозреваемого несли идеологический характер, а дома во время обыска у него нашли флаг США.

Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст.275 УК РФ). Отмечается, что задержанный решил сотрудничать со следствием. Сейчас ищут возможных соучастников.

Фото: ЗАКС.Ру