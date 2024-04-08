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Новости 17:51

В Петербурге 10 апреля ограничат движение из-за мусульманского праздника Ураза-Байрам

фото ЗакС политика В Петербурге 10 апреля ограничат движение из-за мусульманского праздника Ураза-Байрам

В нескольких районах Петербурга перекроют движение для автомобилистов из-за проведения мусульманского праздника Ураза-Байрам, об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

В Приморском районе Петербурга перекроют движение с 5 до 8 часов утра на участке Репищевой улицы от Парашютной до Вербной улицы. 

В Адмиралтейском и Петроградском районах движение перекроют на Московском проспекте от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, в Конном и Крестьянском переулках от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Каменоостровского проспекта с 4 до 9 часов утра.

Также в центральных районах, помимо ограничения на движение, будет введен запрет на парковку транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру


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