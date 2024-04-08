Фрунзенский суд рассмотрит дело бывшего муниципала по делу о билетах на концерты

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении гендиректора ООО "Транзит Тур Лайн" и бывшего и. о. главы администрации МО "Купчино". Среди прочего, обвиняемым предъявили иск о возвращении всей суммы нанесенного ущерба.

Согласно версии следствия, в 2022 году фигуранты заключили контракты на поставку билетов на концерты. При этом реальное количество приобретенных билетов оказалось меньше заявленного. Разница в стоимости заявленных и фактически купленных билетов превысила 22 миллиона рублей, этих денег не досчитался бюджет округа.

"Прокурор района предъявил к обвиняемым иск о взыскании с них солидарно всей суммы причиненного ущерба", — отметили в надзорном ведомстве.

На имущество обвиняемых наложен арест. Иск направлен во Фрунзенский суд для рассмотрения по существу.

Фото: ЗАКС.Ру