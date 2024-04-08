В Петербурге 600 горожан согласились помочь жабам перейти дорогу

В Петербурге нашлось 600 волонтеров, которые хотят помочь серым жабам перейти дорогу в заказнике "Сестрорецкое болото", об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.
Ранее комитет по природопользованию Петербурга открыл запись волонтеров, которые хотят помочь в переноске жаб. Сейчас запись закрыта, ведомство собрало достаточное количество желающих.
Однако в комитете отметили, что запись закрыта временно, просто на ближайшие недели волонтеры набраны. Также в ведомстве рассказали, что 600 неравнодушных набралось всего за несколько часов.
Специалисты ведомства также попросили не помогать жабам самостоятельно, так как это может быть опасно для них.