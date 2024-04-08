Росгвардия поймала мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТК на Новаторов

В Кировском районе Петербурга мужчина угрожал посетителям торгового комплекса на бульваре Новаторов предметом, который был похож на гранату, об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

Сам инцидент произошел вечером в субботу, 6 апреля. Сотрудники Росгвардии получили сигнал о том, что в ТК была нажата тревожная кнопка.

После прибытия они обнаружили и поймали мужчину в нетрезвом виде. Предполагается, что он не только угрожал посетителям гранатой, но еще и украл парфюм в одном из магазинов.

Оказалось, что предмет в его руках был неопасным – это была зажигалка в виде гранаты. Отмечается, что мужчина был судим ранее.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти