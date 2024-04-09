В Петербурге будет облачно, но очень тепло 9 апреля

В Петербурге обещают дождливую и облачную погоду, но при этом очень теплую, об этом 9 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, город окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклоническими вихрями. В связи с этим в городе будет довольно облачно и даже дождливо.

Воздух прогреется до +13…+15 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 10 апреля, будет очень тепло, температура может подняться до +21 градуса. Также возможны дожди и гроза.

Фото: ЗАКС.Ру