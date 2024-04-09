Бастрыкин заинтересовался избиением отца с сыном на "Черной речке" из-за куртки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщения о том, что несовершеннолетние напали на отца с сыном у станции метро "Черная речка", об этом 8 апреля сообщали в пресс-службе СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, информация об инциденте появилась в сети. Подростки избили 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына, а один из нападавших даже начал стрелять. Сейчас вооруженный молодой человек задержан.

Как пишет "Фонтанка.ру", ребята требовали с пострадавших 35 тысяч рублей за куртку, которую сын мужчины якобы не вернул подруге.

Дело стоит на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Фото: пресс-служба СК РФ