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В Петербурге начала работать технология против езды на электросамокатах вдвоем

фото ЗакС политика В Петербурге начала работать технология против езды на электросамокатах вдвоем

В Петербурге заработала система, выявляющая поездки на электросамокатах вдвоем, об этом 9 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании Whoosh.

Петербург стал первым городом, где начали использовать эту технологию. Пока что такой системой оснащены только электросамокаты компании Whoosh. Там отметили, что технология работает на всех самокатах.

Также в Whoosh рассказали, что система является российской разработкой и работает с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, система понимает, когда на самокате два человека, а когда человек просто с тяжелой сумкой или с большим весом.

По ПДД поездки вдвоем на электросамокате запрещены. Штраф за такое нарушение составляет 800 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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