У лазурного автобуса задымилось колесо на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Петербурге из лазурного автобуса пошел дым, об этом 9 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Автобус двигался по маршруту №239, а дым обнаружили как раз на остановке. Пассажиров из салона транспорта вывели. Пострадавших из-за случившегося нет.

Водитель автобуса вышел из салона с огнетушителем и начал его использовать у заднего колеса. По предварительным данным, возгорания не было, но на заднем левом колесе заклинило колодку, поэтому пошел дым.

Однако сотрудников ГУ МЧС России по Петербургу все равно вызвали. Они тоже пролили опасный участок.

Фото: ЗАКС.Ру