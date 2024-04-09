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Новости 13:19

В очереди на въезд в Россию из Латвии встали более двух тысяч грузовиков

фото ЗакС политика В очереди на въезд в Россию из Латвии встали более двух тысяч грузовиков

Очередь из фур с латвийской стороны в сторону России выросла до 2 320 единиц техники. В противоположном направлении скопились 420 автомобилей, ожидающих выезда. Данные таможенников изучил ТАСС. Речь идет о двух пунктах пропуска, расположенных в Псковской области: "Бурачки" и "Убылинка".

В марте Северо-Западное таможенное управление объясняло скопление машин на границе со странами Балтии новейшими изменениями, внесенными в законодательство Литвы.

По мнению российских властей, логистика осложнилась из-за закрытия двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

фото: unsplash


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