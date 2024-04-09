Жители Петербурга и Ленобласти не могут заменить водительские права из-за сбоя в МРЭО

В межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД Петербурга и Ленинградской области произошел технический сбой, об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и региону.

Как рассказали в МВД, сейчас специалисты разбираются с устранением причин сбоя в работе ресурсов. На данный момент, временно нельзя заменить водительские права и зарегистрировать транспортные средства.

Также в ведомстве попросили в ближайшие часы воздержаться от посещения МРЭО. Как пишет "Фонтанка.ру", в отделах сейчас аншлаг и толпы.

Кроме этого, издание пишет, что с подобными сбоями столкнулись не только жители Петербурга и Ленобласти. Сбои наблюдаются в Подмосковье, Крыму, Карачаево-Черкесии и других регионах.

Фото: ЗАКС.Ру