На Тимуровской улице из дома эвакуировали 12 человек из-за пожара

В Калининском районе Петербурга из-за пожара эвакуировали 12 человек, а один попал в больницу, об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире на Тимуровской улице. Сигнал о происшествии спасателям поступил в 12:41. Огонь охватил восемь квадратных метров площади, то есть всю площадь одной из комнат.

Из опасной зоны пришлось эвакуировать 12 человек. Одному мужчине все-таки потребовалась медицинская помощь и его увезли в больницу.

С огнем справились почти за 20 минут. В ликвидации участвовали три единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру