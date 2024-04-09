ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:17

На Тимуровской улице из дома эвакуировали 12 человек из-за пожара

фото ЗакС политика На Тимуровской улице из дома эвакуировали 12 человек из-за пожара

В Калининском районе Петербурга из-за пожара эвакуировали 12 человек, а один попал в больницу, об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире на Тимуровской улице. Сигнал о происшествии спасателям поступил в 12:41. Огонь охватил восемь квадратных метров площади, то есть всю площадь одной из комнат.

Из опасной зоны пришлось эвакуировать 12 человек. Одному мужчине все-таки потребовалась медицинская помощь и его увезли в больницу.

С огнем справились почти за 20 минут. В ликвидации участвовали три единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама