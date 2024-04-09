Маркетплейс Wildberries получил предупреждение от антимонопольщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение маркетплейсу Wildberries. Чиновники сделали это после потока жалоб от граждан и юрлиц. В деятельности организации усматривают признаки нарушения антимонопольного законодательства.

По мнению сотрудников ведомства, Wildberries навязывает продавцам невыгодные условия сотрудничества. Отдельно отмечается, что практически ежедневно в произвольном порядке меняются расценки на услуги хранения и логистики.

Наконец, ФАС считает неадекватным масштаб штрафных санкций, которые маркетплейс накладывает на продавцов, чьи личные кабинеты оказались взломаны посторонними.

фото: ФАС России / ВКонтакте