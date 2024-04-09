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Новости 16:28

Маркетплейс Wildberries получил предупреждение от антимонопольщиков

фото ЗакС политика Маркетплейс Wildberries получил предупреждение от антимонопольщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение маркетплейсу Wildberries. Чиновники сделали это после потока жалоб от граждан и юрлиц. В деятельности организации усматривают признаки нарушения антимонопольного законодательства.

По мнению сотрудников ведомства, Wildberries навязывает продавцам невыгодные условия сотрудничества. Отдельно отмечается, что практически ежедневно в произвольном порядке меняются расценки на услуги хранения и логистики.

Наконец, ФАС считает неадекватным масштаб штрафных санкций, которые маркетплейс накладывает на продавцов, чьи личные кабинеты оказались взломаны посторонними.

фото: ФАС России / ВКонтакте


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