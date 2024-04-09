Приставы рассказали, сколько нелегалов выдворили из Петербурга с начала 2024 года

С начала 2024 года судебные приставы Петербурга исполнили около 1,7 тысячи постановлений суда о выдворении из страны принудительно, об этом 9 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ УФССП по Петербургу.

В 2023 году приставы выдворили около 3,6 тысяч иностранных граждан.

Во вторник, 9 апреля, Петербург покидают 40 иностранцев. Они все нарушили правила пребывания в России. Рейсы из Пулково в Ошу, Баку и Ташкент доставят их домой.

Чаще всего среди нелегальных мигрантов попадаются граждане Узбекистана и Таджикистана. Однако есть и нелегалы из Турции, Азербайджана, Индии, Литвы и так далее.

В отношении их всех были составлены административные протоколы по статье о нарушении правил въезда или пребывания в России (ст.18.8 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру