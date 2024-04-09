На проспекте Медиков самосвал рассыпал строительный мусор

В Петроградском районе Петербурга самосвал рассыпал строительный мусор, и дорога погрязла в кирпичах и земле, об этом 9 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Мусор рассыпали на проспекте Медиков. В основном была усыпана дорога перед автобусной остановкой. Также мусор попал на пешеходный переход. Там упавшее начали убирать в первую очередь.

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, что уборкой мусора занимается ГУДП "Центр". На данный момент неизвестно, кому принадлежит самосвал и сброшенный мусор.

В администрации района заявили, что строек рядом с местом инцидента нет.

Фото: ЗАКС.Ру