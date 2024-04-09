В Волхове отключат от водоснабжения более двух сотен домов

Водоканал Ленинградской области предупредил жителей Волхова об отключении воды почти в 250 домах, включая десять социальных объектов.

Ремонт на трубопроводе, совмещенный с неудобствами для жителей, займет весь рабочий день 10 апреля.

В зону отключения воды вошли, в частности, улицы Волгоградская, Авиационная, Калинина, Льва Толстого, Декабристов.

Воду будут подвозить в течение дня по 12 адресам.

UPD Издание 47news сообщило, что работы перенесли на другой день: в среду воду в Волхове отключать не будут.

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