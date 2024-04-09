В Таврическом дворце провели бал для кадетских классов

Петербургское правительство рассказало о возрождении традиции кадетских балов. В Таврическом дворце бал провели для трех сотен воспитанников кадетских классов. Мероприятие прошло с участием вице-губернатора Ирины Потехиной.

В программу вошли полонез из оперы "Евгений Онегин", мазурка Арама Хачатуряна к пьесе Михаила Лермонтова "Маскарад" и другие произведения. Для учащихся играл сводный духовой оркестр.

В Смольном отметили, что в нынешнем году в кадетских классах стало учиться на 30% петербуржцев больше. Всего таких классов насчитывается 262.

фото: gov.spb.ru