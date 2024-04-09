Смольный подготовил законопроект о статусе ленты Ленинградской Победы

Петербургское правительство разработало инициативу, закрепляющую в городском законодательстве статус ленты Ленинградской Победы. Документ, опубликованный на сайте Смольного, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Ответственной за реализацию идеи назначили вице-губернатора Наталью Чечину.

В тексте законопроекта говорится, что оливково-зеленая лента представляет собой символ подвига ленинградцев.

Ленту, согласно тексту документа, используют на государственных и муниципальных мероприятиях. Законопроект разрешает пользоваться лентой и общественникам - "исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда".

Фото: ЗАКС.Ру